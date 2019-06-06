Traktörün altında kalan çiftçi ağır yaralandı
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde traktörün altında kalan çiftçi, ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Aşağı Palamutoba köyünde...
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde traktörün altında kalan çiftçi, ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aşağı Palamutoba köyünde yaşayan Muhittin Turan (55), 17 AK 714 plakalı traktörü ile köy yakınında bulunan zeytin tarlasını sürdüğü sırada şapkası ağaç dalına takıldı.
Şapkasını almak istediği sırada traktörden düşen Turan, traktörün altında kaldı.
Yanındakilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Turan'ı Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırdı.
Muhittin Turan, buradaki ilk müdahalenin ardından, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
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