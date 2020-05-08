Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi ağır yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Çiriştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Halil Topal (63) sürücülüğünü yaptığı 33 PE 139 plakalı traktörü ile kendisine ait üzüm bağında gezdi. Bir süre sonra Halil Topal, traktörünü park ederek araçtan indi. İddiaya göre, bağın yamaç olmasından dolayı kendiliğinden hareket eden traktörü durdurmak isteyen Halil Topal, traktörün lastikleri altında kaldı. Traktörün altında kalan Topal'ı Tarsus İtfaiye ekipleri çıkardı. Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halil Topal'ın durumun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA