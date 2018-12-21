Traktörün arkasındaki şafta kapılan Suriyeli iki kardeş öldü

KONYA'da traktör ile yem karma makiesi arasında oynadıkları şafta kapılan Suriye uyruklu Selin Ramazan (2) ile ağabeyi Memed Razaman (3), hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Karatay ilçesine bağlı eskiden köy statüsünde olan Akbaş Mahallesi Kızılcakuyu Yaylası'nda meydana geldi. Bir çiftlikte çalışan Baba Hasan Ramazan traktörü bağlı yem karma makinasınıyla çalıştığı sırada anne Döne Abid 822), çocukları Selin Ramazan ve Memed Razaman'ı oynamaları için traktör kabinin içine bıraktı. İki kardeş kabin içinde bir süre oynadıktan sonra sıkılınca anneleri, traktörden çıkartıp yere indirdi. Ardından da eve gidip yeni doğan bebeğiyle ilgilendikten sonra tekrar dönüp yem karma makinasıyla çalışmaya başladı. Eşi de hayvanları beslenmesiyle ilgilendi.

İki kardeşte traktör ve yem karma makinası arasında bulanın, makinanın çalışmasını sağlayan şaftla oymaya başladı. Bir süre sonra iki kardeş, elbise ve vücutlarını şafta kaptırdı. Durumu fark eden anne ve baba, traktör ve yem makinasını durdurup, çocuklarını kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Jandarma ve sağlık görevlilerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri iki kardeşin öldüğünü belirledi. Çocuklarının öldüğünü duyup sinir krizi geçiren anne Döne Abid'e sağlık görevlileri müdahale etti. İki kardeşin cesedi itfaiyenin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Jandarma şüphe üzerine anne Döne Abid ve baba Hasan Ramazan'ı gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

DHA