Traktörün tekerinde sıkışan çocuğu AKS ekipleri kurtardı

İZMİR (İHA) – İzmir'in Tire ilçesi devrilen traktörün arka tekerleği altında sıkışan çocuk AKS ekipleri tarafından kurtarıldı.

İddiaya göre, Çiniyeri Mahallesi, Gülyaka mevkiinde seyir halindeki 19 LL 235 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Traktörde bulunan E.E. (14) kazadan yara almadan kurtulurken, kardeşi V.E. (12) tekerleğin altında küçük bir boşlukta sıkıştı. Olay yerine gelen AKS ekipleri korkudan şok geçiren çocuğu kurtarmak için zamana karşı yarıştı. Kısa sürede traktörün tekerinin altından çıkarılan çocuk ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalça kemiğinde kırıklar oluştuğu hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen çocuk yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İzmir Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA