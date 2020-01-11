Trakya Birlik tarihinde rekor üretim ve satış

TRAKYA Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün, birliğin fenni ve rafine yağda tarihinin en yüksek satış ve üretim miktarına ulaştığını belirterek, "Trakya Birlik tarihinin en yüksek satış ve üretimin rakamlarına ulaştığımız 2018-2019 iş yılında, 40 milyon 820 bin 604 TL karlılığa ulaşılarak, ekonomik anlamda çok zorlu bir iş yılını hükümetimizden de aldığımız tarife kontenjanı desteğiyle karlı bir şekilde kapatmayı başardık" dedi.

Trakya Birlik Genel Müdürlüğü 2018-2019 İş Yılı Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel kurula yönetim kurulu ve kooperatif üyeleri ile ortaklar ve eski yöneticiler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurulun açılış konuşmasını yapan Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün, 2018-2019 döneminde Trakya Birliğin tarihindeki en yüksek satış rakamlarına ulaştığını ifade etti. Trakya Birliğin zorlu bir iş yılını alnının akıyla geride bıraktığını söyleyen Akgün, fenni yem ve rafine yağ satış miktarlarında bu yıl tarihin en yüksek rakamlarına ulaşarak rekorlar kırdıklarını söyledi. Akgün, "Satış rakamlarımızda yakaladığımız büyümeyi her iki fabrikamızda gerçekleştireceğimiz yatırımlarla daha da geliştirmeyi planlıyoruz. Bu yatırımlara ilgili bakanlıklarımızdan gerekli düzenlemelerin çıkması durumunda Lisanslı Depoculuğu da eklememiz, birliğimiz ve ortaklarımız açısından son derece olumlu olacaktır" dedi.

'40 MİLYON LİRA KARLILIĞA ULAŞTIK'

2018-2019 yılını 40 milyon 820 bin 604 TL karlılığa ulaşarak kapadıklarını söyleyen Akgün, "Trakya Birlik tarihinin en yüksek satış ve üretimin rakamlarına ulaştığımız 2018-2019 iş yılında 40 milyon 820 bin 604 TL karlılığa ulaşılarak, ekonomik anlamda çok zorlu bir iş yılını hükümetimizden de aldığımız tarife kontenjanı desteğiyle karlı bir şekilde kapatmayı başardık. Bunu sizlerden aldığımız destek ve güvenle hep birlikte çok çalışarak sağladık. Bu başarı, birliğimizin gelecek yıllara umut ve güvenle ilerlemesi yolunda çok önemli bir kilometre taşı olarak yerini alacaktır. Bu vesileyle emeği geçen, destek olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Trakya Birlik ortaklarının temel tarımsal ihtiyaçlarının en uygun fiyatlarla ve en yüksek kaliteyle sağlanması konusunda çalışmalarının olanca hızıyla süreceğini ifade eden Akgün şunları kaydetti:

"Bugün itibariyle ortaklarımıza kullandırılan kısa vadeli ve uzun vadeli kredi tutarı toplamı 145 milyon TL'yi aşmıştır. Yeni yılın ekilecek tohumları ile ilgili olarak genel kurulumuz öncesi tüm firmalar ile pazarlıklarımız tamamlanmış olup ortaklarımızın talep ettiği tohumlukların tamamı kısa sürede satışa sunulacaktır. Bunun yanında her yıl olduğu gibi nakdi kredi dağıtımı da yeni sezon ekim hazırlıkları döneminde ortaklarımızın kullanımına sunulacaktır. Yukarıda saydığım yatırımlar ve gelişmelerin ışığında, birliğimiz geleceğini sağlam temellere oturtma noktasında tüm imkân ve kabiliyetiyle çalışmaktadır. Bu çerçevede kooperatif ortakları olarak bizler ortak ve ali menfaatlerimiz etrafında bugünkü gibi bir ve beraber olabildiğimiz müddetçe birliğimiz Türk kooperatifçiliğinin parlayan yıldızı ve yüz akı olmaya devam edecektir." .

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Kaynak: DHA