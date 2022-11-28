Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ)'dan Elektrik dağıtımında kış hazırlığı

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), yaklaşan kış mevsimi öncesinde hizmet verdiği Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde detaylı bakım ve onarım çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Trakya Bölgesi'nde 20 bin kilometrekarelik alanda, 2 milyondan fazla kişiye kaliteli elektrik dağıtım hizmeti sunan TREDAŞ; yaz boyu artan elektrik tüketiminin ardından kış mevsimi öncesi bölge genelinde planlı olarak bakım onarım çalışmaları yaparak, muhtemel arızaların önüne geçmeyi hedefliyor.

Hizmet verdiği bölgelerde her koşulda enerjinin devamlılığını sağlayan TREDAŞ, olumsuz hava koşullarına karşı, operasyon merkezindeki hava durumu modülü sayesinde hava tahminlerini yakın takibe alarak, kötü hava şartları olan gün ve saatlerde personel ve arızaya müdahale edecek ekip sayısını arttıran bir vardiya sistemi uyguluyor.

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TREDAŞ KIŞ HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR

TREDAŞ Genel Müdürlüğü koordinesinde, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli İşletme Müdürlüğü sınırları içinde 458 arıza onarım bakım personeli, 112 araç ile elektrik dağıtım hizmetini 7 gün 24 saat sürdürecek. Ayrıca acil durumlarda kullanılmak üzere farklı güçlerde 42 adet jeneratör, 5 adet mobil trafo, 6 adet kablo test aracı, 1 adet kar aracı ve 4 İnsansız Hava Aracı (İHA), hazır bulunduruluyor.

Vatandaşların arıza durumunda 186 Çağrı Merkezi, TREDAŞ web sitesi, yapay zekâ TREDAŞ Enerjik, e-mail gibi iletişim kanallarından bilgi vermesi durumunda, arızaya anında müdahale ediliyor.