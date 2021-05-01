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Trakya tam kapanmada sessizliğe büründü

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da tam kapanma sürecinde cadde ve sokaklar bomboş kaldı.

Trakya tam kapanmada sessizliğe büründü

Edirne'de kısıtlama nedeniyle Selimiye Meydanı ile Saraçlar ve Çilingirler caddeleri sessizliğe büründü.

Cadde ve sokaklarda izni olanlar dışında zorunlu olmadıkça kimse bulunmuyor. Polis ekipleri de denetim yapıyor.

Kırklareli'nde de sürece riayet edildiği gözlendi. Kentte kısıtlama nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanlarının yanı sıra İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri boş kaldı.

İzinli olanlar ve zaruri ihtiyaçlarını giderenlerin dışında kısıtlamaya büyük ölçüde uyuluyor.

Tekirdağ'da da kısıtlamayla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentte önceden yoğunluğun yaşandığı Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi boş kaldı.

Salgın tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma süreci 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Trakya tam kapanmada sessizliğe büründü

Trakya tam kapanmada sessizliğe büründü

Trakya tam kapanmada sessizliğe büründü

Trakya tam kapanmada sessizliğe büründü

Trakya tam kapanmada sessizliğe büründü

Trakya tam kapanmada sessizliğe büründü

Trakya tam kapanmada sessizliğe büründü

Trakya tam kapanmada sessizliğe büründü

Trakya tam kapanmada sessizliğe büründü

Trakya tam kapanmada sessizliğe büründü

Trakya tam kapanmada sessizliğe büründü

Trakya tam kapanmada sessizliğe büründü

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