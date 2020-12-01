Trakya Üniversitesi öğretim görevlisinden öğrencisine canlı yayında olay yaratan sözler!

Trakya Üniversitesi öğretim görevlisi Özer Özçelik, canlı derslere telefonundan bağlanan bir öğrencisine söylediği sözler sosyal medyada büyük tepki aldı. Öğretmenin ''Herkes üniversite mezunu olacak diye bir şey yok" diye yanıt verip öğrenciyi azarladığı o anlar kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.