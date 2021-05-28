Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklama ile 40 öğretim üyesi alınacağı duyuruldu. Bunun üzerine Trakya Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2021| Trakya Üniversitesi öğretim üyesi başvuru tarihi 2021 konuları merak konusun oldu. İşte detaylar...

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI 2021

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada öğretim üyesi alımı duyurusu yapıldı. Açıklamada "Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU TARİHİ 2021

Yapılan açıklamada başvurular ile ilgili merak edilenlere açıklık getirildi. Öğretim üyesi başvurularının 15 gün boyunca süreceği ifade edildi. Ayrıca başvurmak isteyen adayların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekiyor. Yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: " Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşullar ile nitelikleri taşıyan adayların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Profesör kadroları devamlı statüde olup, 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile 04.07.2019 tarihinde Yükseköğretim Kurulunca onaylanan “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri”ndeki koşulları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, Doçentlik Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek) ve yayınlarını kapsayan 1 takım

dosya ve dosyadaki belgelerin aktarıldığı 6 adet USB bellek vereceklerdir.

Doçent kadroları devamlı statüde olup, 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile 04.07.2019 tarihinde Yükseköğretim Kurulunca onaylanan “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri”ndeki koşulları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim/anasanat dalını belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, özgeçmiş, yayın listesi, dilekçe (doçent unvanını sözlü sınava girmeden alanlar için sözlü sınava gireceklerine dair) ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosya ve dosyadaki belgelerin aktarıldığı 4 adet USB bellek vereceklerdir."

Not: “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri”ne; https://pdb.trakya.edu.tr/pages/akademik- yükseltilme adresinden ulaşılabilir.