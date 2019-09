Trakya Üniversitesinden Kamu-Sanayi-Üniversite iş birliğine önemli destek

Trakya Üniversitesi ve Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası ile Uzunköprü Ticaret Borsası arasında iş birliği protokolü imza töreni gerçekleşti.

Trakya Üniversitesi, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası ile Uzunköprü Ticaret Borsası arasında bilgi alışverişini güçlendirmek, Kamu-Sanayi-Üniversite (KÜSİ) iş birliğini geliştirmek ve sürdürülebilir bir diyalog sistematiği oluşturmak, üniversitede üretilen bilgiyi ticarileştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunmak, üretim ve hizmet sektörlerinde inovasyon ve AR-GE faaliyetlerini desteklemek amacıyla yeni bir protokol hayata geçiriliyor.

Trakya Üniversitesi ve Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) ile Uzunköprü Ticaret Borsası (UZTB) arasında protokol imza töreni, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan İhtiyar, Uzunköprü Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Egemen Aslan, KÜSİ Edirne Çalışma Grubu Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Erdem, Trakya Teknopark Yönetici A.Ş. Genel Müdürü Barış Kocabıyık, Edirne Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Salih Akbulut, KOSGEB Edirne İl Müdürü Veysel Vural ve Trakya Kalkınma Ajansı Edirne Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Bahar Manav, UTSO ve UZTB Meclis üyelerinin katılımlarıyla gerçekleşti. Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası ile Uzunköprü Ticaret Borsası Binasında gerçekleşen iş birliği protokolüne, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan İhtiyar ve Uzunköprü Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Egemen Aslan imza attı.

Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkez (TÜTAGEM) Müdürü Prof. Dr. Şaban Aktaş, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Bağcı; Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TTM) Üniversite-Sanayi İşbirliği Uzmanı Öğr. Gör. Dr. Engin Meriç; Sürekli Eğitim Merkez Müdürü Prof. Dr. Ahmet Atakişi; MEYOK Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda; Trakya Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Barış Kocabıyık ve KÜSİ İl Temsilcisi ve Trakya Teknopark Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doç. Dr. Oğuzhan Erdem iş birliği protokolü imza töreni öncesinde katıldıkları bilgilendirme toplantısında, oda ve borsaların yönetim kurulu ve meclis üyelerine bağlı bulundukları birimlerin faaliyet alanları ve verdikleri destekler hakkında bilgilendirme yaptılar. KÜSİ konusunda Edirne'de, bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında önemli bilgiler veren akademisyenler, yaptıkları sunumlarla kamu üniversite ve sanayi iş birliğinin nasıl sağlandığını ve bu kapsamda üyelere ne gibi hizmetler verilebileceğinden bahsetti.

Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan İhtiyar, üniversite ile sanayinin koordinasyon içerisinde çalışmasının önemine vurgu yaparak samimi ve içten geçen bir toplantıda kendilerini aile meclisinde hissettiklerini ifade etti. KÜSİ ile bugüne kadar hissettikleri en büyük eksikliği tamamlama gayreti içinde olduklarını belirten UTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ercan İhtiyar, "Kamu, yakın bir geçmişte uzak durduğumuz; kendimizi izole ettiğimiz yapılardı. Son yıllarda ise kamu ile iş birliği ve geliştirilen iş birlikleri ile kendimizi kamuya son derece yakın ve sıcak hissediyoruz. Sık sık bir araya gelerek ciddi toplantılar ve ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Ekonomiye ve bölgesel kalkınmaya destek amacıyla bu iş birliğine süreklilik kazandırmak gayesindeyiz. Bir Organize Sanayi Bölgesi kurma amaç ve hedefimiz var. Devlet teşvikleri ve diğer argümanları üyelerimize aktararak, üniversite-sanayi iş birliğini destekleyerek önemli neticeler elde etmek istiyoruz. Trakya Üniversitesi ile akademik destek, teknolojik altyapı kullanımı, istihdam, 3+1 İş Yeri Uygulama Eğitimleri gibi bir araya gelebileceğimiz pek çok konu var. Bu manada da bölgenin köklü ve önemli eğitim kurumlarından Trakya Üniversitesi ile iş birliğini olmazsa olmazlarımızdan kabul ediyoruz. Değerli akademisyenlerimizin sunumları, katma değeri olan proje ve çalışmaları için kendilerine teşekkür ediyor, iş birliklerinin artarak devam etmesini temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

UZTB Yönetim Kurulu Başkanı Egemen Aslan, Trakya Üniversitesinin Edirne'nin en önemli markalarından olduğunu belirterek "Trakya Üniversitesi bizim göz bebeği kurumlarımızdan birisidir. Üniversitemiz bölgemizin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına çok önemli katkılar ve önemli kazanımlar getirdiğini görüyoruz. Başarılarının artarak devam etmesi için Uzunköprü Ticaret Borsası olarak üniversitemiz ile her zaman iş birliğine hazır olduğumuzu ifade ediyorum. Ortak akıl ve istişarelerle üniversitemizin ilçemize ve ülkemize çok güzel şeyler katacağına inanıyorum" dedi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu konuşmasında Trakya Üniversitesinin her türlü bilgi, tecrübe ve birikimini aktarmaya hazır olduğundan, kamu-üniversite-sanayi iş birliğini önemli bir adım olarak gördüklerinden bahsederek "Kabiliyeti, imkanları ve potansiyeli büyük bir ekip ile buradayız. Trakya Üniversitesini arkadaşlarımızla önemli noktalara taşıdık. Bilginin kaynağı olan üniversiteleri şehirden ayrı tutamazsınız. Üniversitenin bir şehre katkısı, bilgi üretmek ve paylaşmakla sınırlı değildir. Çalışanıyla, öğrencisiyle, ürettikleriyle, inovasyon ve AR-GE faaliyetleri ile bulundukları şehrin ekonomisine ciddi katkılar sağlarlar. Trakya Üniversitesi, bilimsel ve akademik çalışmalarının yanında istihdamın artırılmasına yönelik, başta sağlık ve eğitim olmak üzere pek çok alanda, önemli sayıda projenin hayata geçmesinde önemli rol oynadı. Üniversite olarak kente, sanayiye ve ekonomiye fayda sağlamak ve bu konuda bir bilinç oluşturmak, en önemli önceliğimiz. Tüm sanayi kuruluşlarına tek tek ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Kendimizi ifade ediyor, anlatıyor, destek olabileceğimiz konuları paylaşıyoruz. Aklınıza gelen konularda sizler bize eğitim isteyen bireyler yönlendirin, biz onları bünyemizde hocalar ile buluşturalım. Üniversite, ekonomideki çarkların dönmesine destek olacak önemli birimlerle hizmet veriyor. Her geçen gün kapsam ve faaliyet alanı büyüyen bir sistem ile sahadayız. Biz; sahip olduğumuz kabiliyetleri sahaya taşımak, birlikte değer artırımına girmek ve ortak paydalarda buluşmak istiyoruz. Yapamayacağımız bir şey yok. Sanayinin bizden talep edebileceği ürün analizleri veya personel eğitim taleplerine her anlamda cevap vermeye, danışmanlık yapmaya ve destek olmaya hazırız, her türlü taleplerinizi de bekliyoruz. Aklınıza gelebilecek her türlü tahlili yapabilen bir laboratuvara sahibiz. Bu, pek çok üniversitenin hayali ancak bunu Türkiye'de gerçekleştiren nadir üniversitelerden biriyiz. AR-GE, patent faaliyetleri, faydalı model gibi pek çok olgunun markalaşması için değerli bir yapı ve sisteme sahibiz. 3+1 İş Yeri Uygulama Eğitimi Sistemini Türkiye'de uygulayan ilk üç üniversiteden biriyiz. Geçtiğimiz yıl, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulundan mezun öğrencilerimizin yüzde 52'si mezun olmadan iş buldular ve istihdama katkı sunarak aramızdan ayrıldılar. Sanayicilerimiz destek istediği sürece Trakya Üniversitesinin merkezlerinden çözüm bulmadan çıkmayacaktır" dedi.

Edirne Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Salih Akbulut ise en önemli gayelerinin Edirne'ye ve ilçelerine hizmet vermek olduğunu dile getirerek iş birliği konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Kaynak: İHA