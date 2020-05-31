Trakya'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar tekrar sokağa çıktı

EDİRNE (AA) - Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulaması kapsamında tekrar sokağa çıktı.

Havanın yağışlı olması nedeniyle bazı yaşlılar evde kalmayı tercih ederken bazıları da şemsiye altında sosyal mesafe kuralına uyarak park ve bahçelerde zaman geçirdi, yürüyüş yaptı.

Edirne'de emekli öğretmen 86 yaşındaki Cemali Göksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dışarıda bulunmanın güzel olduğunu söyledi.

Sokağa çıktığında maskesini takarak önlemini aldığını belirten Göksu, "Önemli olan sokakta olmamız değil, sağlıklı kalabilmemiz. Sağlığımız için evde severek vakit geçiriyoruz. Yeter ki bundan sonra da kurallara uyalım. Yeni bir hastalık yaşamayalım." dedi.

- Kırklareli



Kırklareli'nde de 65 ve üstü yaş ile kronik hastalar sokağa çıkarak güneşli havanın keyfini yaşadı.



Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven taktığı görülen yaşlılar, sosyal mesafe kuralını gözeterek Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, İstasyon Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Festival Alanı'na akın etti.



Bazı yaşlılar yürüyüş yaparken, bazıları ise banklarda oturarak tanıdıkları ile sohbet etti.



- Tekirdağ

Tekirdağ'da 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişiler sokağa çıkarak güzel havanın tadını çıkardı.

Bazı yaşlılar sahilde yürüyüş yaparken bazıları evlerine yakın parklarda zaman geçirdi.



Dışarı çıkan yaşlıların maske takıp sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlendi.









Kaynak: AA