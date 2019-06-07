Trakya'da arazi toplulaştırma devam ediyor

EDİRNE (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Edirne Kırklareli ve Tekirdağ'da arazi toplulaştırma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın, arazi toplulaştırmayla küçük, parçalı ve dağınık arazilerin modern tarım işletmeciliğine göre yeniden düzenlendiğini belirtti.

Daha az zaman, iş gücü ve sermaye kullanımı sağlandığını aktaran Aydın, "Arazi toplulaştırmanın amacı, üretim faktörlerinden en iyi biçimde yararlanarak tarımsal üretimi ve tarım işletmelerinin verimliliğini artırmak ve kırsal kesimdeki nüfusun hayat standartlarını yükseltmektir." ifadelerini kullandı.

Edirne Kırklareli ve Tekirdağ'da arazi toplulaştırma çalışmalarının sürdüğünü belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Edirne merkez, Uzunköprü, İpsala ve Keşan ilçelerinde 6 projeyle 37 yerleşim biriminde 86 bin 431 hektar alanda, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1 projeyle 1 yerleşim biriminde 4 bin 232 hektar alanda, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 1 projeyle 1 yerleşim biriminde 5 bin 671 hektar alanda arazi toplulaştırması tamamlanmıştır.

Toplamda 8 proje ile 39 yerleşim yerinde 96 bin 334 hektar arazi toplulaştırılmıştır. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinde yürütülen toplulaştırma projeleri 10 adet proje kapsamında, 202 yerleşim biriminde, 399 bin 144 hektar alanı kapsamaktadır. Devam eden projelerin tamamında çalışmalar başlamış ve hızla devam etmektedir."

Aydın, Edirne'nin Uzunköprü, Meriç, Süloğlu, Havsa, Enez, Keşan, Lalapaşa ilçelerinde 8 proje ile 151 yerleşim biriminde 219 bin 23 hektar alanda projenin devam ettiğini bildirdi.

Projeler tamamlandığında Edirne'de toplulaştırma yapılabilecek alanın yüzde 71'inin tamamlanmış olacağını aktaran Aydın, "Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Malkara ve Hayrabolu İlçelerinde 1 proje ile 36 yerleşim biriminde 71 bin 200 hektar alanda devam etmektedir. Kırklareli merkez, Babaeski ve Pehlivanköy ilçelerinde 1 proje ile 15 yerleşim biriminde 40 bin 000 hektar alanda devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

- "Sulama yatırım maliyetlerinden tasarruf sağlanacak"



Aydın, sulama projelerinde kamulaştırmaya ve arazilerin parçalanmasına mani olmak için kanalların ve yolların arazi sınırlarından geçirildiğini belirtti.

Parsellerin küçük, şekilleri düzensiz olduğundan kanal boylarının gereğinden fazla uzadığını bunun da tesis maliyetini yükselttiğini aktaran Genel Müdür Aydın, şunları kaydetti:

"Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde ise parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanmaktadır. Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri yüzde 90 oranında azalmaktadır.

Arazi toplulaştırma çalışmaları ekonomik tarımın yapılmasını engelleyecek, toprak koruma ve sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede parçalanmış, dağılmış parselleri bir araya getirerek, çiftçinin yaşam düzeyini yükseltecek teknik, ekonomik ve sosyal tedbirleri almayı sağlayacak. Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır. Parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır.

Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Arazi maliklerine kamulaştırma bedelleri yerine arazi verilerek, toprağından kopması önlenmektedir. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır. Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA