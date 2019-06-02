Trakya'da bayram namazı saatleri

KIRKLARELİ (AA) - Ramazan Bayramı namazı Kırklareli ve Tekirdağ'da 06.19, Edirne'de ise 06.21'de kılınacak.



İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram namazının Kırklareli ve Tekirdağ'da 06.19, Edirne'de ise 06.21'de kılınacağını söyledi.



Tüm camilerin bayram namazı için hazır olduğunu belirten Demirtaş, vatandaşları camilere davet etti.



Demirtaş, camilerde bayram namazı dolayısıyla özel programlar da düzenleneceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA