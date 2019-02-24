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Trakya'da hafif kar yağışı ve soğuk etkili (2)

Kırklareli Valiliği, Demirköy ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullarda ara verildiğini açıkladı.

Trakya'da hafif kar yağışı ve soğuk etkili (2)

DEMIRKÖY'DE OKULLAR YARIN TATİL

Kırklareli Valiliği, Demirköy ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullarda ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 25 Şubat 2019 pazartesi günü Demirköy ilçemizdeki Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personellerde aynı gün idari izinlidir" denildi.

DHA

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