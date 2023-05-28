Trakya'da hasta veya engelliler "seyyar sandık" ile oylarını kullandı

Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen seçmenler, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oylarını kullanıyor.

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Trakya'da hasta veya engelliler "seyyar sandık" ile oylarını kullandı

Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne illerinde hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen seçmenler, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oylarını kullanmaktadır.

Kırklareli İl Seçim Kurulu görevlileri, Karakaş Mahallesi'nde ikamet eden 94 yaşındaki Veli Akıncıoğlu'nun evine seyyar sandık götürmüştür. Sandık görevlileri, taşınabilir kabini Akıncıoğlu'nun odasına yerleştirerek oy kullanma işlemi hakkında bilgi vermiş ve Akıncıoğlu, oyunu kullanmıştır. Kırklareli merkezde hastalığı ya da engeli nedeniyle sandığa gidemeyen 18 seçmenin de seyyar sandık uygulamasından faydalanacağı belirtilmektedir.

Trakya'da hasta veya engelliler "seyyar sandık" ile oylarını kullandı

Tekirdağ'da da hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen seçmenler için seyyar sandık uygulaması yapılmaktadır. Çınarlı Mahallesi'nde ikamet eden Ratibe Peker'in evine İl Seçim Kurulu görevlileri tarafından seyyar sandık götürülmüştür. Peker, oy kullanma işlemi sonrasında görevlilere teşekkür etmiştir. Tekirdağ merkezde sandığa gidemeyen 13 seçmenin de seyyar sandık hizmetinden faydalanacağı ifade edilmektedir.

Benzer şekilde Edirne'de de hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen seçmenler, seyyar sandık uygulamasından yararlanarak oylarını kullanmaktadır.

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KAYNAK: AA

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