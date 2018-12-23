İstanbul11 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Trakya'da salı günü kar bekleniyor

Trakya'da salı günü kar bekleniyor

EDİRNE (AA) - Balkanlar'dan gelen soğuk havanın etkisine girecek Trakya'da, salı günü kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine...

Trakya'da salı günü kar bekleniyor

EDİRNE (AA) - Balkanlar'dan gelen soğuk havanın etkisine girecek Trakya'da, salı günü kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yarın akşamdan itibaren Marmara Bölgesi soğuk hava sisteminin etkisine girecek ve sıcaklıklar 8-12 derece düşecek.

Salı günü bölge genelinde yağmur ve sağanak olarak görülecek yağışlar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar şeklinde olacak.

Soğuk ve yağışlı hava, perşembe gününe kadar Trakya'da etkisini sürdürecek.

Kaynak: AA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.