Trakya'da salı günü kar bekleniyor

EDİRNE (AA) - Balkanlar'dan gelen soğuk havanın etkisine girecek Trakya'da, salı günü kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yarın akşamdan itibaren Marmara Bölgesi soğuk hava sisteminin etkisine girecek ve sıcaklıklar 8-12 derece düşecek.

Salı günü bölge genelinde yağmur ve sağanak olarak görülecek yağışlar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar şeklinde olacak.

Soğuk ve yağışlı hava, perşembe gününe kadar Trakya'da etkisini sürdürecek.

Kaynak: AA