Trakya'da salı günü kar bekleniyor
EDİRNE (AA) - Balkanlar'dan gelen soğuk havanın etkisine girecek Trakya'da, salı günü kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine...
EDİRNE (AA) - Balkanlar'dan gelen soğuk havanın etkisine girecek Trakya'da, salı günü kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yarın akşamdan itibaren Marmara Bölgesi soğuk hava sisteminin etkisine girecek ve sıcaklıklar 8-12 derece düşecek.
Salı günü bölge genelinde yağmur ve sağanak olarak görülecek yağışlar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar şeklinde olacak.
Soğuk ve yağışlı hava, perşembe gününe kadar Trakya'da etkisini sürdürecek.
Kaynak: AA
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