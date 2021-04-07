Trakya'da sıfır atık çalışmaları son gaz devam ediyor

Trakya Üniversitesi Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eylem Ödülü'ne layık görülen Sıfır Atık Projesi kapsamında 2021 Mart ayı içerisinde 38 ton 331 kilogram atığı geri dönüşüme kazandırdı.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÖNLENİYOR

Çevrenin korunması ve atıkların kontrol altına alınmasına yönelik pek çok uygulamanın hayata geçtiği Trakya Üniversitesinde, geri dönüşüme kazandırılan 38 ton 331 kilogram atığın; 28 ton 910 kilogramı hurda metal, 7 ton 73 kilogramı kâğıt, 2 ton 100 kilogramı cam olurken 248 kilogram plastik, pil ve toner de geri dönüşüm kapsamında değerlendirildi.

Sıfır Atık yönetmeliği kapsamında Trakya Üniversitesinin kapalı ve açık alanlarına yerleştirilen atık kutuları ve kafesler sayesinde çevre kirliliğinin önlenmesinin yanında enerji kullanımında da ciddi ölçüde tasarruf sağlanarak ekonomiye katkı sağlandı. Trakya Üniversitesinin Mart 2021 içerisinde gerçekleştirmiş olduğu geri dönüşüm hareketi ile yaklaşık 120 ağacın kesilmesinin de önüne geçilmiş oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı