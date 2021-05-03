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Trakya'da tam kapanmada aşılama devam ediyor

Trakya'da, geçtiğimiz perşembe uygulanmaya başlanan tam kapanma sürecinde aşılama çalışmaları sürüyor.

Trakya'da tam kapanmada aşılama devam ediyor

Kovid-19 mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde de aşı randevusu alan vatandaşlar, kısıtlamadan muaf tutuldu.

Sağlık Bakanlığının aşılama takvimine göre risk grubunda sisteme tanımlanan vatandaşlar randevularını alarak, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırıyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı olan vatandaşlardan Ali Kemal Olgun, AA muhabirine, uzun zamandır bugünü beklediğini ve aşı olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kısıtlamaların aşılama çalışmalarına engel olmadığını ifade eden Olgun, tüm vatandaşların aşılarını olması gerektiğini kaydetti.

TRAKYA'DA 678 BİN 190 KİŞİYE COVİD-19 AŞISI YAPILDI

Trakya'da, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında bugüne kadar 678 bin 190 kişiye Covid-19 aşısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığının "https://covid19asi.saglik.gov.tr/" internet sitesinde yer alan verilere göre, Trakya'da en çok aşı 325 bin 533 ile Tekirdağ'da uygulandı.

Edirne'de 194 bin 521, Kırklareli'nde ise 158 bin 136 aşı yapıldı.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Trakya'da tam kapanmada aşılama devam ediyor

Trakya'da tam kapanmada aşılama devam ediyor

Trakya'da tam kapanmada aşılama devam ediyor

Trakya'da tam kapanmada aşılama devam ediyor

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