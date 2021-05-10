2021 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1106701572021 Atatürk Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 1014903882021 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 105761089Kovid-19 laboratuvar yapımı mı? ABD, Çin'in gizli belgelerine ulaştı: Tüm dünya şokta!2021 Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları | 206111236ŞOK 12 Mayıs aktüel ürünler kataloğu | İndirimli ürünler uygun fiyatlarla ŞOK'ta!2021 Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1092303392021 Ordu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1083103012021 Işık Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 2020902172021 İstanbul Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puan| 105690659
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Trakya'da tam kapanmayı sessiz geçiriyor

Trakya'da tam kapanmayı sessiz geçiriyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da tam kapanmanın 11'inci gününde cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor.

Trakya'da tam kapanmayı sessiz geçiriyor

Edirne'de kısıtlama nedeniyle Selimiye Meydanı ile Saraçlar ve Çilingirler caddeleri sessizliğe büründü.

Edirne'de cadde ve sokaklarda izni olanlar dışında zorunlu olmadıkça kimse bulunmuyor.

Kırklareli'nde de tam kapanma sürecine riayet edildiği gözlendi. Kentte kısıtlama nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanlarının yanı sıra İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri boş kaldı.

Ancak bazı caddelerde hafta başı olması nedeniyle düne göre araç ve insan yoğunluğunun arttığı gözlendi.

İzinli olanların dışında kısıtlamaya büyük ölçüde uyuluyor.

Tekirdağ'da da kısıtlamayla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentin işlek yerlerinden Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi boş kaldı.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Trakya'da tam kapanmayı sessiz geçiriyor

Trakya'da tam kapanmayı sessiz geçiriyor

Trakya'da tam kapanmayı sessiz geçiriyor

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT