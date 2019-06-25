Trakyalı üniversiteler Bandırma’da toplandı

Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) 15. Üst Kurul Toplantısı Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gerçekleştirildi.

Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) 15. Üst Kurul Toplantısı Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde gerçekleşti. TÜB Dönem Başkanı Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 14. alt kurul toplantısında alınan kararlar ve kararlara ilişkin gelişmeler değerlendirildi.

Toplantıda, 2019 yılı içerisinde, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde "Tıp Eğitiminde Uluslararası Akreditasyon Toplantısı" ve "Balkanlar Spor Oyunları" etkinliği düzenlenmesi, "Trakya Üniversiteler Birliği Uluslararası Yayınevi" kurulabilmesi için gerekli teknik alt yapının oluşturulması ve yayıncılık sertifikası alınması için dönem başkanlığı tarafından başvuru yapılması, yeni oluşturulan KÜSİP (Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Portalı) çerçevesinde, bölge sanayicileriyle yakın işbirliği, Ar-Ge ve tasarım merkezleriyle ortak projeler geliştirilmesi, bölge sanayicileri ile TÜB'e üye Öğr. Üyesi ve öğrencilere Fikri Sınai Mülkiyet Hakları eğitimi verilmesi, YÖK'ün "Engelsiz Üniversite" vizyonu gereğince engelli öğrencilere yönelik eğitim-öğretim ve ölçme değerlendirme faaliyetlerinin daha kapsayıcı ve ulaşılabilir olmasını sağlayıcı yönergenin hazırlanması, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında TÜB üyesi üniversiteler arasında "Tarım" başlığı altında bir yarışma düzenlemesi, Balkan Ülkeleri Alt Çalışma Grubu'nda görev alan ve üniversitelerin Dış İlişkiler konularında çalışan katılımcılarından "Dış İlişkiler Alt Çalışma Grubu" oluşturulması ve bu alt çalışma grubunca 2019-2020 eğitim-öğretim yılının Mart-Nisan aylarında Trakya Üniversitesinde 2. Erasmus Buluşması'nın düzenlemesi, Balkan Ülkeleri ile ilgili TÜB üyesi üniversitelerdeki akademik verilerin periyodik olarak toplanarak ortak envanter oluşturmak üzere Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü'ne gönderilmesi ve bu verilerin TÜB tarafından web ortamında güncel olarak yayınlanması kararlaştırılırken, ayrıca İdari ve Mali İşler Daire Başkanlıkları bünyesindeki bazı iş ve işlemlerle ilgili konularda değerlendirmelerde bulunuldu.

Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) 15. Üst Kurul Toplantısı sonrasında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) Üst Kurul Üyeleri'ne üniversite merkez yerleşkesi gezdirilerek, üniversite hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Ayrıca kurul üyeleri Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Sabahattin Zaim Merkez Kütüphanesi'nde ders görmekte olan Çocuk Üniversitesi Yaz Okulu öğrencileri ile de bir araya gelerek çocukların sorularını yanıtladılar.

Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) 15. Üst Kurul Toplantısı, günün anısına karşılıklı hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile son buldu.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlük senato salonunda gerçekleşen toplantıya, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Trakya Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Uzun, Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı ve Trakya Üniversiteler Birliği Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Ali İhsan Meşe katıldı.

Kaynak: İHA