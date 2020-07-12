'Trakya'nın sarı gelini' ayçiçeği tarlalarında, fotoğraf şöleni

EDİRNE İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) iş birliğiyle gerçekleştirilen "Tarla Günleri" kapsamında ayçiçeği tarlaları, fotoğraf stüdyosuna döndü. Yöresel kıyafetli modellerden Trakya'ya özgü talikalara, modern dansçılardan ressamlara kadar her detayın düşünüldüğü etkinlikte fotoğraf sanatçıları, "Trakya'nın sarı gelini" ayçiçeğini fotoğraflamak için birbirleriyle yarıştı.

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, EFOD ile iş birliğinde ayçiçeği tarlasını fotoğraf stüdyosuna çevirdi. "Trakya'nın sarı gelini" ayçiçeğinin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü (TTAE) ev sahipliği yaptı. Enstitüye ait ayçiçeği tarlasında gerçekleştirilen etkinlikte, çeşitli çekim noktaları oluşturuldu. Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı üflemeli çalgılar ekibinin eşlik ettiği organizasyonda ayrıca Bahar Ece Başboğaoğlu ve Göktuğ Fıçıyapan'dan oluşan Trakya Üniversitesi Modern Dans Topluluğu da danslarıyla görsel katkı sağladı.

Etkinlik için ayçiçeği tarlasının çeşitli bölgelerinde fotoğraf çekim noktaları oluşturuldu. Korkuluklar, yöresel kıyafetli modeller, Trakya'ya özgü talikalar ve modern dansçılardan ressamlara kadar her detayın atlanmadığı etkinlik hakkında konuşan Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, heyecanlı olduklarını belirterek, "Bugün burada Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği ile beraber fotoğrafseverlerle birlikte halkımızla beraber, kontrollü normalleşme sürecinde bir etkinlik yapalım dedik. Doğanın sarı gelini, eşsiz güzellikleriyle tabiat harikası ve doğal stüdyo manzarası oluşturuyor. Biz de birçok çekim noktası oluşturduk. Fotoğraf severleri bugün burada ağırlayacağız. Balkan ezgileriyle birlikte, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı, üflemeli çalgılar ekibiyle beraber güzel bir etkinlik gerçekleştireceğiz" dedi.

Gelecek yıl daha geniş katılımla ayçiçeği festivali yapacaklarını da belirten Soytürk, "Uzun bir süre evdeydik. Sıkılan vatandaşlarımızı burada ayçiçeği tarlalarıyla buluşturacağız. Edirne festivaller şehri olacak 2021'de inşallah. Ayçiçeği Festivali'ni 2021'de daha geniş katılımla halkımıza, yerli ve yabancı ziyaretçiye sunacağız" diye konuştu.

EFOD Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İyiiz de amaçlarının ayçiçeğinin tanıtımına katkı sunmak olduğunu söyledi. İyiiz, "Ayçiçeğine "Trakya'nın sarı gelini" deniyor. Bunu biraz hem görsel hale getirmek hem de tanıtmak istedik. Biliyorsunuz hem çok büyük bir ekim alanı var hem de köylünün büyük bir geçim kaynağı ayçiçeği. Bu kapsamda bugün de bir fotoğraf etkinliği düzenledik. Hem fotoğrafçılara güzel bir gün geçirtmeyi hedefliyoruz hem de çıkacak güzel fotoğraflarla da ayçiçeği ile ilgili bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Amacımız iyi bir gün geçirmek" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA