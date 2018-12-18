Trakya’ya kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre gece saatlerinden itibaren Trakya bölgesinde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; halen yağmur şeklinde devam eden yağışların, bugün akşam saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve zamanla Tekirdağ çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönmesi bekleniyor. Yarın akşam saatlerine kadar yer yer 3-8 santim, Tekirdağ'ın batısıyla, Çanakkale'nin doğu kesimlerinde 10-20 santim civarında örtü bırakması beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: İHA