Tramvay arızalandı, seferler durdu

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler durdu.

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza nedeniyle Topkapı ile Yusufpaşa durakları arasında seferler durdu. Yolcular, tramvaydan inerek yollarına yaya olarak devam ederken, ekipler arızanın giderilmesi için çalışma başlattı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik bir arıza sebebiyle seferlerimiz Kabataş-Yusufpaşa ve Bağcılar-Topkapı arasında yapılmakta olup, teknik ekiplerimiz arızanın giderilmesi için bölgede çalışmalarını sürdürmektedir" denildi.

Kaynak: İHA