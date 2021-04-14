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  3. Tramvay beklerken kalp krizi geçire adama güvenlik görevlisinden kritik müdahale!

Tramvay beklerken kalp krizi geçire adama güvenlik görevlisinden kritik müdahale!

Samsun'un Canik ilçesinde tramvaya binmek için bekleyen bir kişi, göğsünde oluşan ağrı sebebiyle güvenlik görevlisinden yardım istedi. Görevli, bankın üzerine getirdiği adamın nefesinin bir anda kesilmesi üzerine kalp masajı yaparak onu hayata döndürdü. O anlar ise kameralara anbean böyle yansıdı.

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14 Nisan 2021 Çarşamba 12:43
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