Tramvay çarpan 23 yaşındaki adamın şüpheli ölümü! Cesedinin yanında bıçak ve balta bulundu!

Samsun'un İlkadım ilçesinde tramvay, raylarda hareketsiz yatan adama çarptı. Genç adamın hayatını kaybettiği belirlenirken, kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

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Tramvay çarpan 23 yaşındaki adamın şüpheli ölümü! Cesedinin yanında bıçak ve balta bulundu!

Samsun'un İlkadım ilçesinde tramvay, raylarda hareketsiz yatan T.B.'ye (23) çarptı. İncelemede Boğa'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, tramvayın çarptığı noktada aydınlatma kablosunun kesik olduğu tespit edildi.

ACİL DURUM FRENİ YAPARAK DURDU

Olay, sabah saatlerinde Kılıçdede Mahallesi viyadük bitiminde meydana geldi. Tekkeköy istikametine giden tramvayı kullanan G.D. (40), raylarda hareketsiz yatan kişiyi fark edince acil durum freni yaptı. Ancak tramvay raylardaki kişiye çarptı. Vatman G.D, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölenin T.B. olduğu tespit edildi.

İnceleme yapan ekipler, tramvayın çarptığı noktada aydınlatma kablosunun kesik olduğunu belirledi. Ayrıca adamın cansız bedeninin yanında bıçak ve balta bulundu. 'Hırsızlık' suçundan 5 kaydı olduğu belirlenen adamın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ile tespit edilecek. Vatman G.D'nin ifadesine başvurulurken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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