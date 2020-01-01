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Tramvay hattının katener teli zarar gördü, seferler durdu

Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Beyazıt durağı yakınlarında katener telinin zarar görmesi sonucu Beyazıt-Yusufpaşa arasında tramvay seferleri durdu.

Tramvay hattının katener teli zarar gördü, seferler durdu

Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Beyazıt durağı yakınlarında katener telinin zarar görmesi sonucu Beyazıt-Yusufpaşa arasında tramvay seferleri durdu.

T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında Beyazıt durağı yakınlarında katener telinin zarar görmesi sonucu Beyazıt-Yusufpaşa arasında çift taraflı tramvay seferleri durdu. Ekipler telleri tamir etmek için çalışmalara başlarken, Beyazıt-Yusufpaşa arasında seferler İETT otobüsleri sağlanıyor. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bir iş makinesinin katener hattına zarar vermesi nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmaktadır. Beyazıt-Yusufpaşa arasında İETT otobüsleri ile ulaşım sağlanmaktadır" denildi.

Ekiplerin telleri tamir etme çalışmaları sürüyor.

Tramvay hattının katener teli zarar gördü, seferler durdu

Tramvay hattının katener teli zarar gördü, seferler durdu

Kaynak: İHA




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