Tramvayda çiğ köfte ve baklava partisi

Frankfurt Gaziantep Derneği, Frankfurt'taki Türk toplumu temsilcilerinin, Alman vatandaşlarının iş adamlarının ve STK başkanlarının katılımıyla nostaljik tramvay içerisinde çiğ köfte ve baklava partisi düzenledi.

Frankfurt Gaziantep derneği tarafından Frankfurt Trafik İdaresinden (VGF) kiralanan nostaljik tramvay, Merkez Tren İstasyonu güney Tramvay durağından hareket etti.

Gaziantepli vatman Ziya Ceylan kontrolündeki tramvay, 2 saatlik yolculuk boyunca Gaziantep'in semtleri Şehreküstü, Eblehan, Suburcu, Galaaltı, Maarif, Karagöz, ve Tabakhane adı verilen temsili duraklardan geçerek küçük bir şehir turu attı. Programa katılan yaklaşık 70 kişiye Gaziantep baklavasının yanı sıra tramvayda yoğurulan çiğ köfte ikram edildi. Katılımcılar tramvaydaki grup tarafından seslendirilen yöresel türkülerle hoş vakit geçirerek memleket özlemi giderdiler. Frankfurt Gaziantep Dernek Başkanı Ökkeş Toy, derneğin 2005 yılında kurulduğunu ve bu etkinliği 4 yıldır yaptıklarını söyledi.

Düzenlenen geceye her kesimden yoğun bir ilgi gösterildiğini belirten Ökkeş Toy, "Amacımız buradaki Türk toplumunun iş adamlarıyla, gazetecisiyle, siyasetçisiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla ve dernekleriyle faaliyetler yaptığına dikkati çekmek ve Alman toplumuyla bir dostluk köprüsü oluşturmak" dedi.

Frankfurt'ta 30 Kasım'da düzenleyecekleri 13'inci Gaziantep Kültür ve Dayanışma Gecesi'ne tüm hemşehrilerinin ve Gaziantep dostlarının katılmasını beklediklerini dile getiren Toy, "Birlikten güç doğar, Frankfurt'ta bu yılda dayanışmanın inceliği sergilenecek" diye konuştu.

Kaynak: İHA