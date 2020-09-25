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  3. Tramvayda maskesini mendil yapıp çiftetelli oynadı

Tramvayda maskesini mendil yapıp çiftetelli oynadı

Gaziantep'te ayakkabılarıyla camiye girip bunu sosyal medyada paylaşarak tanınan ve gündem olan Büşra O., bu kez de tramzayda maskesini çıkartıp çiftetelli oynadı. Maskesini mendil gibi salladığı görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Büşra, birçok kişiden tepki topladı.

Tramvayda maskesini mendil yapıp çiftetelli oynadı

Gaziantep'te ayakkabılarıyla camiye girerek çektiği görüntüleri, sosyal medyada paylaştığı için hakkında "İbadethane ve mezarlara zarar verme" suçundan yasal işlem başlatılan Büşra O., bu kez de yasak olmasına rağmen tramvayda maskesini çıkararak çiftetelli oynadığı görüntüleri paylaştı. Maskeyi elinde mendil gibi sallayan Büşra O.'ya sosyal medyadan tepki yağdı.

Tramvayda maskesini çıkararak mendil yapıp çiftetelli oynadı

VALİLİK, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Gaziantep'te yaşayan Büşra O., geçen ay ayakkabılarıyla girdiği camide çektiği görüntüleri sosyal medya uygulamasındaki hesabından paylaştı. Büşra O.'nun camiye ayakkabıyla girmesine kullanıcılar tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine Gaziantep Valiliği, güvenlik güçlerince kimliği tespit edilen Büşra O. hakkında suç duyurusunda bulundu. Adresi belirlenen Büşra O., hakkında, "İbadethane ve mezarlara zarar verme" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Tramvayda maskesini çıkararak mendil yapıp çiftetelli oynadı

Bu olayla ilgili soruşturma devam ederken Büşra O.'nun bu defa bindiği tramvayda yasak olmasına rağmen maskesini çıkararak çiftetelli oynadığı görüntüler ortaya çıktı. Aynı sosyal medya uygulamasında paylaşılan görüntülerde Büşra O.'nun maskeyi elinde mendil gibi sallayarak oynaması ve diğer yolcuların şaşkınlıkla kendisini izlemesi yer aldı.

Görüntülere sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.

Tramvayda maskesini çıkararak mendil yapıp çiftetelli oynadı

Tramvayda maskesini çıkararak mendil yapıp çiftetelli oynadı

Berna Akkaya
Editör


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