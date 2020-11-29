AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu koronavirüse yakalandı!İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye Yunanca tehdit mesajı: İyi Türk ölü Türktür!Tramvayda sosyal mesafesiz yolcu yoğunluğu koronavirüse davetiye çıkardıProf. Dr. Cemal Saydam'dan çöl tozları için uyarı: ''Koronavirüsü yayabilir''İskeçe Müftüsü Ahmet Mete kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Ahmet Mete hayatı29 Kasım Pazar ŞOK kataloğu 2020 | Fırsat ürünleri - Elektronik aletlerBugün hangi maçlar var? 29 Kasım 2020 Pazar maç programıSabah cezaevinden çıkıp akşam gözaltına alınan şahıs: Benimkisi bir hayaldiMuarrem Sarıkaya: Tam kapanma olmayacak, salgın yüksek olan iller kısıtlı kapanma yoluna gidecekNuray Sayarı ile günlük burç yorumları 29 Kasım Pazar 2020
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Tramvayda sosyal mesafesiz yolcu yoğunluğu koronavirüse davetiye çıkardı

Tramvayda sosyal mesafesiz yolcu yoğunluğu koronavirüse davetiye çıkardı

 İstanbul’da Kabataş-Bağcılar tramvay hattında toplu ulaşım araçlarında geçerli tüm koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı. Yolcu kapasitesinin aşıldığı tramvayda çok sayıda yolcu sosyal mesafesiz yolculuk etti.

 Koronavirüs salgınında bulaş riskini en fazla arttıran toplu ulaşım araçlarında kayda geçen görüntüler pes dedirtti. Dün akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağının uygulanmasına dakikalar kala evlerine dönmeye çalışan vatandaşlar tramvay hattında yoğunluğa neden oldu.

İstanbul’da Kabataş-Bağcılar tramvay hattında sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü.
Korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşımalara getirilen kurallara tramvaylarda uyulmadığı görüldü. Kabataş - Bağcılar tramvay hattında dün akşam saatlerinde yaşanan yoğunluk dikkat çekti.

Beyazıt durağında çok sayıda kişinin ayakta, sosyal mesafeye uymayarak yolculuk ettiği o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT