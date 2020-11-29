Tramvayda sosyal mesafesiz yolcu yoğunluğu koronavirüse davetiye çıkardı

Koronavirüs salgınında bulaş riskini en fazla arttıran toplu ulaşım araçlarında kayda geçen görüntüler pes dedirtti. Dün akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağının uygulanmasına dakikalar kala evlerine dönmeye çalışan vatandaşlar tramvay hattında yoğunluğa neden oldu.

İstanbul’da Kabataş-Bağcılar tramvay hattında sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşımalara getirilen kurallara tramvaylarda uyulmadığı görüldü. Kabataş - Bağcılar tramvay hattında dün akşam saatlerinde yaşanan yoğunluk dikkat çekti.

Beyazıt durağında çok sayıda kişinin ayakta, sosyal mesafeye uymayarak yolculuk ettiği o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.