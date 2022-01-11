Tramvayı pislediği iddia edilmişti! Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Boji’yi sahiplendi

İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanarak şehri gezen Boji isimli köpek, geçtiğimiz yılın Kasım ayında sosyal medyada gündem olmuştu. Bir sosyal medya kullanıcısının Boji'nin bir tramvayın koltuğunu pislediğini iddia ettiği paylaşımın ardındaki gerçek ortaya çıkmış ve olay büyük yankı uyandırmıştı.

ARTIK MUTLU BİR YUVASI OLACAK

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'un Boji'yi sahiplendi. İstanbul'da vapurdan, tramvaya, istasyonlardan metroya kadar farklı ulaşım araçlarını kullanarak kenti bir uçtan diğerine gezen Boji'nin artık mutlu bir yuvası olacak.

NE OLMUŞTU?

2021'in Kasım ayında İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanarak şehri gezen Boji isimli köpek sosyal medyada gündem olmuştu. Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından Boji'nin bir tramvayın koltuğunu pislediği öne sürülmüş ve olayın aslı çok geçmeden ortaya çıkmıştı.

Olaya ilişkin kamera görüntülerini İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından paylaşıp "Boji’nin tramvaya kaka yaptığı iddia edilmişti. Ama kameralar bize bu akıl almaz görüntüleri gösterdi, izleyin." açıklamasında bulunmuştu.

Öte yandan Ongun, Boji adına açılan hesaptan yapılan," Bugün tüm gün kulübedeydim, İstanbul’u gezmedim bile. Tramvayı kirletip suçu bana atmışsın. Kötüsün." paylaşım için," Güzel bir cana bile düşman olanlarla uğraşıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Boji'nin tramvayı pislediği iddia edilmişti! İBB Sözcüsü Ongun görüntüleri paylaşınca gerçek ortaya çıktı!

Demet Akalın, sosyal medyada fenomen haline gelen Boji'ye talip oldu!

Bir süre sonra İstanbul’un simgelerinden biri haline gelen ve dünya basınında da geniş yer bulan Boji'yi ünlü şarkıcı Demet Akalın sahiplenmek istemişti. Ongun'un çağrısına Twitter hesabından, yanıt veren Akalın "Ben hemen talibim" ifadelerine yer vererek Boji'yi sahiplenmek istediğini belirtmişti.