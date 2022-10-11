Tramvay/metro Sürücü (Vatman) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tramvay/metro Sürücü (Vatman) görev tanımı nedir, Tramvay/metro Sürücü (Vatman) ne iş yapar, Tramvay/metro Sürücü (Vatman) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tramvay/metro Sürücü (Vatman) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tramvay/metro Sürücü (Vatman) Tanımı;

__

Tramvay/metro Sürücü (Vatman) Maaşı Ne Kadar? 2022 Tramvay/metro Sürücü (Vatman) Maaşları

Tramvay/metro Sürücü (Vatman) maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Tramvay/metro Sürücü (Vatman) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tramvay/metro Sürücü (Vatman) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8331.01

Meslek Adı :

Tramvay/metro Sürücü (Vatman)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağır Yük Kamyonu Ve Otobüs Sürücüleri

Meslek Birim Grubu :

Otobüs Ve Tramvay Sürücüleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tramvayı/metroyu şehir içinde güzergah hattı üzerinde kurallara uygun olarak kullanarak yolcu taşıma işini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tramvay/Metro Sürücüsü (Vatman), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tramvayı/metroyu yola çıkarmadan önce gerekli kontrolleri yapmak,

b) Belirlenen hareket çizelgesine uygun olarak, seyir esnasında aracın hızını ve duraklarda harcanan zamanı ayarlayarak tramvayı/metroyu kullanmak,

c) Seyir esnasında, yol güzergahını sürekli gözlemlemek ve hat üzerindeki uyarı ve işaretlere uymak,

d) Seyir esnasında, yol güzergahı boyunca yayalara ve karayolu araçlarına dikkat etmek,

e) Arızalarda ve kazalarda gerekli müdahaleyi yapmak, emniyet ve hareket amirliği tarafından kaza raporu tutulmasını sağlamak,

f) Kendisine iletilen talimatları yerine getirmek ve gereken tedbirleri almak ,

g) Tramvayın/metronun bakım kartlarını tutmak,

h) Yolcuları gerektiğinde bilgilendirmek ve yönlendirmek,

i) Yolcuların dilek ve şikayetlerini amirlerine bildirmek.

j) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak, uyulmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?