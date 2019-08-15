Trans Asya Ekspresi Van’a ulaştı

4 yıl aradan sonra Ankara-Tahran seferlerine başlayan Trans Asya Ekspresi'nin ilk yolcuları Van'a ulaştı.

Trans Asya Ekspresi seferleri PKK'lı teröristlerin saldırıları nedeniyle 2015 yılından bu yana yapılamıyordu. PKK terör örgütüne yapılan başarılı operasyonlar neticesinde bölgenin huzur ortamına kavuşmasıyla tren seferleri 11 Temmuz 2019 tarihinde yeniden başladı. Bir ay önce ilk deneme seferini başarıyla gerçekleştiren Trans Asya Ekspresi, haftalık düzenli seferlerine de başladı. Dün Ankara'dan hareket eden 188 kapasiteli tren, yaklaşık 50 yolcusuyla Tatvan limanına geldi. Ardından tren feribotu aracılığıyla Van Gölü'ndeki 2 buçuk saatin ardından kente ulaştı. Van demiryolu feribot iskelesine gelen yolcular, burada AK Parti Van İl Başkanlığı tarafından çiçeklerle karşılandı. Karşılama töreni sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Trans Asya Ekspresi'nin terör olayları nedeniyle uzun bir süre sefer yapamadığını anımsattı. Trenin geçtiğimiz hafta kesintisiz seferlere başladığını ifade eden Başkan Türkmenoğlu, "Trans Asya Ekspresi kesintisiz bir şekilde Bitlis ilimizin Tatvan ilçesine geldi. Daha sonra feribot aracılığıyla Van Gölü'nde 2 buçuk saatlik bir yolculuktan sonra Van'a indiler. Bizler yolcularımızı çiçeklerle ve Van'ımızın görsel kataloglarıyla ağırlamak istedik. 180 kapasiteli trenimiz, 50'ye yakın yolcusuyla buradan Tahran'a gidecek" dedi.

Ulaştırma Bakanlığınca başlatılan uygulamanın memnuniyet verdiğini dile getiren İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Altuğ ise, Tahran-Van-Ankara ve Ankara-Van-Tahran seferlerinin kentin turizmine katkı sunacağını kaydetti.

Laya Hoseini isimli İranlı turist de yolculuklarının çok keyifli geçtiğini belirterek, tren yolculuğuyla birlikte bagaj sorunlarının da ortadan kalktığını dile getirdi.

Kaynak: İHA