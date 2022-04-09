Trans birey olduğunu açıklayan Çukur'un Timsah Celil'inin yeni görüntüsü şaşkınlık yarattı: Ameliyat oldum, artık memelerim var Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da Timsah Celil rolüyle tanınan Ahmet Melih Yılmaz, trans birey olduğunu açıklaması sonrası görüntülendi. Burnunu yaptırdığını ifade eden Yılmaz," Göğüs ameliyatı oldum. Artık memelerim var. Çalışıp kazandığımı ameliyatlara harcıyorum." dedi.

1 6 Çukur dizisinin Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz, Trans birey olduğunu açıklamasıyla gündeme gelmesi sonrası İstanbul Nişantaşı'nda görüntülendi. Yeni görüntüsüyle şaşırtan Melih Yılmaz, özel hayatıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.