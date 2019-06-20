Trans bireyi öldürdü, İstanbul'a kaçmaya çalışırken yakalandı

AFYONKARAHİSAR'da, Irak uyruklu Hüsam Zafeen Sahaq Kaberjean, trans birey Kadir Yılmaz'ı kesici aletle öldürdü. Olay sonrası İstanbul'a kaçmaya çalışan Kaberjean, polisin takibi sonucu Sakarya'da yakalanıp, mahkemece tutuklandı.

Afyonkarahisar merkez Karaman Mahallesi'nde oturan trans birey Kadir Yılmaz, 16 Haziran'da, arkadaşları tarafından evinin banyosunda kesici aletle öldürülmüş bulundu. İhbar üzerine olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Araştırma sonucu Yılmaz'ı, Iraklı Hüsam Zafeen Sahaq Kaberjean'ın öldürdüğü belirlendi. Kaberjean'ın, evden kaçarken, Yılmaz'a ait bilgisayar ve 2 cep telefonunu aldığı da saptandı. Polis ekipleri, Kaberjean'ın İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığını tespit etti. Takibe alınan Kaberjean, Sakarya'da düzenlenen operasyonla yakalanarak, Afyonkarahisar'a getirildi. Hüsam Zafeen Sahaq Kaberjean, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA