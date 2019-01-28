Konya'da trans bireyler para karşılığı fuhuş yapmak için günlük kiralık evde buluştukları Y.A'yı kolundan bıçakladı. Gözaltına alınan trans bireyler gazetecileri görünce soyundu.

Konya Karaman'da trans bireyler Y.A. (33) ve G.Ö.(36), günlük kiralık evde buluştukları Y.A.'yı (25) kolundan bıçakladı, H.B.'yi (20) ise dövdü. Gözaltına alınan ikili, karşılarında gazetecileri görünce, soyunmaya kalkıştı.

PARA KARŞILIĞI FUHUŞ İÇİN ANLAŞMIŞLAR

Olay, saat 01.30 sıralarında Tabdut Emre Mahallesi'nde günlük kiralanan bir evde meydana geldi. Trans birey Y.A. ve G.Ö., Y.A. ve H.B. ile para karşılğı fuhuş için anlaşıp günlük kiraladıkları evde buluştu. Ancak henüz bilinmeyen bir nedenle grup arasında tartışma çıktı.





TRANS BİREYLER NEDEN TUTUKLANDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki trans birey, Y.A.'yı kolundan bıçakladı. H.B.'yi ise tekme ve yumruk ile dövdü. Yaralanan 2 arkadaş, polisi arayıp yardım istedi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken Y.A. ve G.Ö. gözaltına alındı.



TRANS BİREY NEDEN SOYUNDU

Trans bireylerin evdeki eşyalarını da almak istemeleri üzerine polis bir taksi çağırdı ve ikiliye ait eşyaları taksiye yükledi. Aynı taksiyle hastaneye götürülerek sağlık kontolünden geçirilen trans bireyler daha sonra polis merkezine götürüldü. Y.A. ve G.Ö., gazetecilerin kendilerini görüntülediğini görünce, soyunmaya kalkıştı.

TRANS BİREY NE DEMEK? TRANS NEDİR?

Trans; doğduğu gerçek cinsiyetinin tersi yönde yaşayan (bazen fiziksel olarak zorunlu, bazen de tamamen tercihen) kişilere verilen bir sıfattır. Trans kadın, erkek olarak doğup kadın gibi yaşayan; trans erkek ise kadın olarak doğup erkek gibi yaşayan kişilere söylenmektedir.







Trans nedir? Transeksüel kadın ve erkek ne demek?



Kişinin kendini doğuştan gelen biyolojik özelliklerinin gereklilikleri içerisinde göremeyerek tam tersi cinsin özelliklerini taşıması ile ortaya çıkan bireyler üzerine yüklenmiş ayrıştırıcı kavrama transseksüellik adı veriliyor. İnsanlık tarihi boyunca var oldukları bilinen fakat çeşitli çevre baskıları ve dışlanma korkuları gibi nedenlerden ötürü, çağlar boyunca kendilerini gizleme yolunu seçtikleri belirtilen transseksüeller günümüzde hümanizm akımının kişilerdir. Ayrıca kabul edilmesi ve her anlamda desteklenmesi sayesinde giderek tanınmaya ve herkes tarafından toplum içerisinde kabul görülerek, olağan karşılanan bireyler olarak eskiye bakıldığında, hayatlarını daha kolay şartlarda sürdürmeye devam ediyorlar.





Türkiye'de trans olmak nasıl karşılanır?



Toplumlar tarafından dışlanma durumları ortadan kalktıkça bu bireylerin neler yaşadıkları ve neden bu yolu seçtiklerinin perde arkasındaki olaylarda bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu bireyler üzerinde uygulanan anketler ve yapılan araştırmalar ile insanların doğru bildiklerini sandıkları birçok yanlış bilgi de gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Bu yanlışların başında gelen terimler olarak trans kavramı özellikle dikkat çekiyor. İnsanların bu bireyleri tanımlarken ve niteliklerini belirtmekte kullandıkları bu kavramları çoğu kişinin yanlış kişi ve yanlış olay için kullandığı, ortaya ilginç durumların çıkmasını doğuruyor. Kişilerin tanımları doğru kişiler için kullanmalı konusunda uzmanlar tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve dikkat edilmesi belirtiliyor.

Trans kadınlar ne demek? Ne anlama gelir?



Transseksüel eğilimleri olan insanlardan bahsedilirken karıştırılan terimlerin başında gelen trans kadın kavramı herkes tarafından sokaklarda görülen ve genel olarak seks işçiliği yaparak hayatlarını kazanan travestiler için söyleniyor. Fakat transseksüel erkekler ile transeksüel kadın terimlerinin anlam farklılıkları birbirlerinden büyük oranda ayrılıyor. Resmi anlatım ile hayata biyolojik olarak XY kromozomu ile gelmiş ve kayıtlara erkek olarak geçmiş fakat kendini her anlamda kadın gibi hisseden ve kadın olarak niteleyen bireylere trans kadın adı veriliyor. Bu kadınları diğer tercih seçimi yapan insanlardan ayıran en büyük özelliklerinden biri kadın olarak hissetmelerinin ve kadın gibi yaşamanın bütün gerekliliklerini karşılamak için bütün tedavileri almaları olarak belirtiliyor.

Trans kadınların ve erkeklerin özellikleri nelerdir?



İnsanlar tarafından büyük anlam karmaşası içerisin de olan bu kadınların belirleyici birçok özellikleri bulunuyor. Bu özelliklere bakıldığında bu kavramın neden diğerlerinden ayrıldığı sorusu kolaylıkla cevaplanabiliyor. Bu kadınlar sadece kendilerini kadın hissedip bununla yetinmeyi kabul etmiyorlar, genel olarak erkeklik cinsel organlarını ameliyatla aldırıp yerine kadın cinsel organı koyarak işe başlıyorlar. bu durumun devamında gördükleri hormon tedavilerinin etkileri ile doğal yollardan göğüs sahibi olabiliyor ve tamamen kadınsal hatlara kavuşuyorlar. Kadınlığın getirdiği bütün adet dönemleri, hamile kalma gibi olayları da gördükleri hormon tedavisi ile tamamına erdire bilen bu kadınlar, hayatlarını gerçek bir kadın olarak sürdürmeye ve toplumda tam olarak hissedebildikleri konumda kendilerini bulundurmaya devam ediyor ve bunu başarmanın verdiği gururla hareket emesiyle birlikte trans kadın veya trans erkek toplumda pek hoş karşılanmadığından zaman zaman sosyal problemlere neden olabilmektedir.