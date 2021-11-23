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Trans şarkıcı Gediz'den taciz itirafı! Çalıştığı otelde başına gelenleri anlattı! "Depoya girerdim, arkamdan 3-5 şef gelirdi"

Haber Bahane programına konuk olan sanatçı trans birey Gediz, daha cinsiyet değiştirme operasyonu geçirmeden çalıştığı otelde yaşadığı tacizi itiraf etti.

Trans şarkıcı Gediz'den taciz itirafı! Çalıştığı otelde başına gelenleri anlattı! "Depoya girerdim, arkamdan 3-5 şef gelirdi"

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Haber Bahane programının bu haftaki konuğu şarkıcı Gediz oldu. Şarkıcılık yapmadan önce bir otelin mutfağında çalışan Gediz, yaşadıklarından bahsetti.

"SÖZLÜ TACİZİ ÇOK YAŞADIM"

Programın sunucusu Gediz, Kalaycıoğlu'nun "Çocukken yaşadığın bir taciz olayı oldu mu?" sorusuna yanıt veren şarkıcı şaşırtan bir itirafta bulundu. Gediz,  "Gastronomi ile ilgilenen ve okulunu okuyan bir insandım. Büyük otel mutfaklarında büyük soğuk odalar vardır. Ben girerdim arkamdan 3-5 şef daha girerdi. Böyle sıkıntılar yaşadım. Tacize uğradım. O zamanlar daha cinsiyet değiştirme operasyonları geçirmemiştim. Sadece eşcinsel olarak otelde staj gören biriydim. Fiziksel bir taciz yaşamadım ama sözlü tacizi çok yaşadım. 'Pek bir kibarsın. Kılın, tüyün yok çok bebeksisin. Çok güzelsin' derlerdi hep" şeklinde konuştu.

Trans şarkıcı Gediz'den taciz itirafı! Çalıştığı otelde başına gelenleri anlattı! Depoya girerdim, arkamdan 3-5 şef gelirdi

"YANLIŞ BEDENDE YANLIŞ RUH"

Kendisindeki değişikliği ilk annesine itiraf ettiğini söyleyen Gediz,  "Annemle dedikodu yaptığımız esnada söyledim. Şaşırdı ama neyin ne olduğunu biliyordu. Babam çok sessiz bir adamdır. Babama bak ne şanlısın sana iki türlüsünü de yaşattım diye espri yaparım. Babam da ilk duyduğunda bir sendeledi. Yanlış bir bedende yanlış bir ruh taşıyordum." açıklamasında bulundu.

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