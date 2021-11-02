Transandantalist ne demek, TDK'ya göre Transandantalist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Transandantalist ne demek? Transandantalist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi transandantalist kelimesi. Peki transandantalist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre transandantalist nedir, transandantalist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TRANSANDANTALİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Transandantalist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Transandantalist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre transandantalist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Deneyüstücü

