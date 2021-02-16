Transfer bombası patladı! Beşiktaş'ın yıldızı Dorukhan Toköz, Galatasaray ile anlaştı

Beşiktaş'ta Fikret Orman yönetiminin yeni kontrat yapmak için anlaşma sağladığı Dorukhan Toköz ile Ahmet Nur Çebi yönetimi arasında süren sözleşme uzatma görüşmeleri tıkanma noktasına gelirken flaş bir iddia ortaya atıldı. Sezon sonunda kontratı bitecek olan Dorukhan Toköz'ün Galatasaray ile anlaşmaya vardığı ifade edildi. Buna göre Galatasaray , Dorukhan Toköz'le 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Genç oyuncu da yıllık 1,5 milyon euro ücret kazanacak.

BAŞKAN ÇEBİ'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan 4 Şubat günü açıklama yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Dorukhan Toköz ile anlaştıklarını ifade ederek," Ama sonuç itibarıyla menajerleri araya girerek onun yurt dışında futbol oynamak isteğini ön plana çıkardılar. Bizim verdiğimiz teklif önünde duruyor. İmza atmak istiyorsa atar. Atmak istemiyorsa atmaz. " demişti.

DORUKHAN TOKÖZ'ÜN PERFORMANSI

Beşiktaş forması ile bu sezon 23 maça çıkan Dorukhan Toköz, 13 maça ilk 11'de çıktı, bu maçlarda gol atamazken 3 asist yaptı, 6 sarı kart, 1 kez ise kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.