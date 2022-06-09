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  3. Transfer döneminde birçok takımı peşinde takmıştı: Tolgahan Nurhak Katar'da! Golcü futbolcu Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Shamal SC'de!

Transfer döneminde birçok takımı peşinde takmıştı: Tolgahan Nurhak Katar'da! Golcü futbolcu Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Shamal SC'de!

Transfer döneminin ismi birçok takımla anılan golcü futbolcu Tolgahan Nurhak'ın Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Shamal SC takımıyla anlaştığı öğrenildi.

Transfer döneminde birçok takımı peşinde takmıştı: Tolgahan Nurhak Katar'da! Golcü futbolcu Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Shamal SC'de!

Futbolda liglerin sona ermesinin ardından transfer dönemi heyecanı sürüyor. Bu kapsamda forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek için transfer görüşmelerini sürdüren golcü futbolcu Tolgahan Nurhak, Süper Lig'in dışında Katar ve Gürcistan ligi takımlarının da transfer listesindeydi.

Transfer döneminde birçok takımı peşinde takmıştı: Tolgahan Nurhak Katar'da! Golcü futbolcu Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Shamal SC'de!

BİRÇOK TAKIMLA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Hangi takıma gideceği merak konusu olan golcü futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor ile görüşmüştü. Bunun yanında Gürcistan ligi ekiplerinden Dinamo Tbilisi ile de görüşen yıldız futbolcu, imza parasında anlaşma sağlayamadığı için bu takıma da katılmamıştı.

Transfer döneminde birçok takımı peşinde takmıştı: Tolgahan Nurhak Katar'da! Golcü futbolcu Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Shamal SC'de!

GOLLERİNİ KATAR DA ATACAK

Son olarak Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Shamal SC'nin ilgilendiği yıldız futbolcu Katar'da yayın yapan Alkass Sports'un haberine göre bu takımla anlaşma sağladı.

Yıldız futbolcunun transferinin yüzde 90 oranında bittiği, ilerleyen günlerde menajeriyle birlikte Katar'ın yolunu tutacağı öğrenildi. 

Transfer döneminde birçok takımı peşinde takmıştı: Tolgahan Nurhak Katar'da! Golcü futbolcu Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Shamal SC'de!

SAKATLIKLAR SONRASI GOLLERİYLE DÖNECEK 

Yıldız futbolcunun menajeri Tolgahan'ın yaşadığı sakatlıklarından ardından golleriyle döneceğini ifade etti. 

Transfer döneminde birçok takımı peşinde takmıştı: Tolgahan Nurhak Katar'da! Golcü futbolcu Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Shamal SC'de!Transfer döneminde birçok takımı peşinde takmıştı: Tolgahan Nurhak Katar'da! Golcü futbolcu Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Shamal SC'de!

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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