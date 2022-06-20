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Transfer döneminin çok konuşulan ismi Tolgahan Nurhak hangi takımlarda oynadı? Hangi takımda oynuyor?

Katar Yıldızlar Ligi takımlarından  Al Shamal SC'ye transfer olacağı ifade edilen Tolgahan Nuhak'ın futbol kariyerinde hangi takımlarda oynadığı merak ediliyor. Peki Tolgahan Nurhak hangi takımlarda oynadı? Hangi takımda oynuyor?

Transfer döneminin çok konuşulan ismi Tolgahan Nurhak hangi takımlarda oynadı? Hangi takımda oynuyor?

Türkiye'de ve dünyada futbol liglerinin başlamasına aylar kala, transfer dönemi heyecanı yaşanıyor. Özellikle bu dönemde forvet oyuncularına olan ilgi daha da arttı. Bu kapsamda son vuruşlardaki ustalığıyla dikkat çeken golcü oyuncu Tolgahan Nurhak, transferin gözde isimleri arasında yer aldı. Birçok takımdan teklif alan yıldız futbolcu Katar Yıldızlar Ligi takımlarından Al Shamal SC'ye transfer olması ile dikkat çekti. Bu kapsamda oyuncunun hangi takımlarda forma giydiği merak konusu oldu. Bizler de Tolgahan Nurhak hangi takımlarda oynadı? Hangi takımda oynuyor? sorularının yanıtlarına haberimizde... 

Transfer döneminin çok konuşulan ismi Tolgahan Nurhak hangi takımlarda oynadı? Hangi takımda oynuyor?

TOLGAHAN NURHAK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI? HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

01 Ocak 1993 tarihinde Gaziantep'te dünyaya gelen Tolgahan Nurhak, futbola Gaskispor altyapısında başlamıştır. İlerleyen yıllarda Gaziantepspor’a transfer olan Tolgahan Nurhak, 2019’da Karbel Karaköprü Belediyespor'a transfer olmuştur. Buradaki sözleşmesi sona erdikten sonra serbest statüde olan Tolgahan Nurhak, 2022- 2023 sezonunda Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Shamal SC'ye transfer olmuştur.

Transfer döneminin çok konuşulan ismi Tolgahan Nurhak hangi takımlarda oynadı? Hangi takımda oynuyor?

Tolgahan Nurhak sırasıyla bu takımlarda forma giydi:

-Gaskispor

-Gaziantepspor

-Karbel Karaköprü Belediyespor

Transfer döneminin çok konuşulan ismi Tolgahan Nurhak hangi takımlarda oynadı? Hangi takımda oynuyor?Transfer döneminin çok konuşulan ismi Tolgahan Nurhak hangi takımlarda oynadı? Hangi takımda oynuyor?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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