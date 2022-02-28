Transfer için gittiği Ukrayna'da mahsur kaldı! Gurbetçi futbolcu sığınaktan çıkamıyor!

Almanya Oberliga'da mücadele eden TB Uphusen takımında forma giyen gurbetçi futbolcu Abdullah Doğan, transfer için Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımıyla anlaşma sağlamıştı. Resmi imzaya kalan transferi tamamlamak için Ukrayna'ya giden futbolcu, havalimanına inmesinin ardından Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik harekatıyla karşı karşıya kaldı. Ülkede mahsur kalan gurbetçi futbolcu savaşın bitmesini bekliyor.

SIĞINAKTA BEKLİYOR

Ülkede mahsur kaldığını anlamasının ardından güvenlik nedeniyle ilk günlerini metro istasyonlarında geçirmek zorunda kalan gurbetçi futbolcu, şimdi ise 18 katlı bir binanın içerisinde yer alan sığınakta onlarca kişi ile birlikte kaldıklarını ve zor günler geçirdiklerini aktardı. Savaşın bitmesini bekleyen Abdullah Doğan, yetkililerden yardım bekliyor.

"YERİN ALTINDA YAŞIYORUZ"

Bulunduğu sığınakta açıklamalarda bulunan Abdullah Doğan, kente indiği anda Ukraynalı askerlerin kedilerine "hayatınızı kurtarmaya bakın" dediğini ifade etti. Sığınakta kadın, çocuk, yaşlı ve hasta birçok kişinin olduğunu belirterek, "Burada 5'inci günüme gireceğim. Zor durumdayız, herkesten yardım istiyoruz. Burada küçük çocuklar, yaşlı insanlar var. Yerin altında yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"ÇIKANI VURUYORLAR"

Marketlerde alabilecekleri erzak kalmadığını söyleyen Doğan "Şu anda dışarı çıkma yasağı var, çıkanı da vuruyorlar. Çok dikkat etmemiz lazım. Dua ediyoruz. İhtiyacımız var her zaman. Korkarak marketlere gidip bir şeyler almaya çalışıyoruz, her zaman da istediğimizi alamıyoruz. Bir şey kalmamış marketlerde" ifadelerine yer verdi.

"GİRİYORLAR, SIKIYORLAR"

Rusların çok hırslı olduğunu söyleyen ve yetkililere seslenen Doğan, "Yardım ne kadar çabuk gelirse o kadar iyi. Ruslar bayağı hırslı. Giriyorlar, sıkıyorlar. Bir isteğim var, sesimizi duysunlar. Bize yardım etsinler. Biz burada güçlü duracağız ve inanıyorum ki buradan çıkacağız" dedi.