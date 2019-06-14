Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2019-2020 Futbol Sezonu 1'inci transfer döneminin 17 Haziran'da başlayacağını açıkladı.

Federasyon'un resmi sitesinden transfer dönemi ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "2019-2020 Futbol Sezonunda 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 17 Haziran 2019 tarihinde başlayıp, 2 Eylül 2019 tarihinde bitecek. 2. Transfer ve Tescil Dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2020 tarihinde sona erecek."

DHA