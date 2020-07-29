Transferde sezonun bombası: Kruse, Galatasaray'a mı geliyor?

Ligde sezonu kayıp bir şekilde kapatan Galatasaray, yeni sezon için takımın mali yükünü azaltmanın peşinde. Şu ana kadar Mariano, Selçuk İnan, Andone, Nagatomo, Onyekuru, ile yolları ayıran sarı-kırmızılılar, yeni sezonda maaş yükü az olan futbolcularla yoluna devam etmek istiyor.

Nitekim Antalyaspor maçı sonrası teknik direktör Fatih Terim de bunun sinyallerini açık bir şekilde verdi. Başarılı çalıştırıcı, "Ekonomik sıkıntılar içerisindeki kolay olmayan bu sürecin, aynı zamanda Galatasaray'da bazı şeylerin değişmesini sağlaması gerekiyor" demişti.

Süper Lig'de sezonun transfer bombası olabilecek bir durum ortaya çıktı. Fenerbahçe ile olan sözleşmesini alacakları dolayısıyla tek taraflı olarak fesheden Max Kruse'nin sarı-kırmızılı ekip ile görüşeceği iddia edildi.

Transfer dönemine girilmeden, Emre Kılınç ve Kerem Aktürkoğlu gibi düşük maliyetli isimlerle anlaşan Galatasaray, transfer çalışmalarını bu doğrultuda yürütmek istiyor. Bu doğrultuda Max Kruse'nin menajeri Ersin Akan, geçen hafta idari menajer Şükrü Hanedar'la bir görüşme yaptı. Bu görüşmede Kenan Karaman'dan Koray Günter ve Sinan Gümüş'e kadar pek çok oyuncu masaya yatırıldı.

Gurbetçi menajerin Hanedar'a söylediği, "Kruse, Fenerbahçe'den aldığının yarısına Galatasaray'da oynamaya hazır" sözleri ise dikkat çekti.

Akan, Hanedar'a "İstanbul'u çok sevdi. Kendisini burada rahat hissediyor" dedi. Terim, onay verirse Kruse ile görüşmeler derinleştirilecek.

Max Kruse, Fenerbahçe formasıyla toplamda 23 maçta forma giymişti. 23 maçta 7 gol 8 asistle oynayan Alman yıldızın geleceğinin ne olacağı merak konusu.