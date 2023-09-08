Transfere 70 milyon TL harcayan Muşspor’da tek hedef şampiyonluk

Transfer döneminde 70 milyon TL harcayarak 22 futbolcuyu transfer eden TFF 3. Lig ekiplerinden Muşspor, gözünü TFF 2. Lig'e dikti.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Muşspor, Bolu'daki kamp hazırlıklarını tamamladı. Yoğun bir hazırlık döneminin ardından Muş'a dönen sarı-beyazlı futbolcular, havaalanında taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Karşılama öncesinde bir araya gelen taraftarlar, sloganlar eşliğinde takımlarına moral verdi. Davul zurna eşliğinde halay çeken taraftarlar, hep bir ağızdan "Bu sene sensin şampiyon", "O sene bu sene" tezahüratlarında bulunarak takımını destekledi. Muş Sultan Alparslan Havalimanı'nda bekleyen sarı-beyazlı taraftarlar, takımın çıkışı sırasında tezahüratlarda bulunarak, Başkan Nevzat Kaya, Teknik Direktör İsmail Cem Cambaz'a ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK'den Muşspor'a transfer olan Salih Zafer Kurşunlu, hedefinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "Bu güzel karşılama için teşekkür ederim. Muşspor'a yeni transfer oldum. Burada olduğum için çok mutluyum. Şampiyonluk için geldim. Şampiyonluğa kurulan bir takım var. Nevzat başkanımız çok güzel bir takım kurdu. Çok güzel bir ortam var. Hayalimiz Muşspor'u 2. Lig'e çıkarmaktır. Taraftarımız merak etmesin, 2. Lig'e çıkmak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız" dedi.

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Muşspor'un başarılı oyuncularından Ömer Çetinbaş ise yeni bir yapılanma ile hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayarak, "Bu sene çok yoğun bir kamp dönemi geçirdik. Bu sene güzel bir yapılanma oldu. Muş'un hak ettiği şampiyonluğa bu sene ulaşacağız Allah'ın izni ile" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)