Transferin son gününde dev hamle! Galatasaray'dan Aaron Boupendza yoklaması!

Ara transfer döneminin son gününde büyük hareketlilik yaşayan Galatasaray, İrfan Can Kahveci'yi Fenerbahçe'nin eline kaptırmasının ardından DeAndre Yedlin ve Gedson Fernandes transferlerini KAP'a bildirdi. Transferi son bir hamle yaparak bitireceği söylenen sarı-kırmızılılar için flaş bir iddia geldi.

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da forma giyen Aaron Boupendza, sene başından itibaren gösterdiği performansla ligde 15 gole ulaştı ve gol krallığı yarışında zirveye yükseldi. Henüz 24 yaşında olan Gabonlu golcü, sezon başında Fransa'nın Bourdeaux ekibinden bedelsiz olarak transfer edilmişti.

"DÜNYANIN HER YERİNDEN TEKLİF VAR"

Hatayspor'un Asbaşkanı Ethem Sunar, gece saatlerinde TV100'de yayınlanan VAR Odası programına konuk oldu. Basında yer alan Boupendza iddialarını doğrulayan Ethem Sunar, "Galatasaray'dan bize gelen bir teklif var. Bu teklife karşılık talebimizi ilettik. Boupendza için 10 milyon euro istediğimizi Galatasaray'a söyledik. Biz 350 bin euro'ya aldık Boupendza'yı. Galatasaray'dan Abdurrahim Albayrak Bey ile görüştük. Beni ve belediye başkanımızı aradı. Bir talepleri oldu. İtalya istiyor, Katar istiyor. Bir sürü kulüp istiyor. Dünyanın her yerinden teklif var." ifadelerini kullandı.