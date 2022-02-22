Transformasyon ne demek, TDK'ya göre Transformasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Transformasyon ne demek? Transformasyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi transformasyon kelimesi. Peki transformasyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre transformasyon nedir, transformasyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TRANSFORMASYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Transformasyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Transformasyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre transformasyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dönüşüm

