Transformasyon ne demek, TDK'ya göre Transformasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Demir Doğramacı (Mobilya) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıMaruf ne demek, TDK'ya göre Maruf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Tekne Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıÇam Yeşili ne demek, TDK'ya göre Çam Yeşili kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İmmünolojist ne demek, TDK'ya göre İmmünolojist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Asma Tavan Ustası (Metal) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıAvrupa Birliği'nden kritik hamle! Ayrılıkçı yönetimlerin tanınması halinde yaptırım uygulayacak!Putin canlı yayında ulusa sesleniş yaptı! Donetsk ve Luhansk devletlerini resmen tanıdığını duyurdu!Beherglas ne demek, TDK'ya göre Beherglas kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Transformasyon ne demek, TDK'ya göre Transformasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Transformasyon ne demek, TDK'ya göre Transformasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Transformasyon kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Transformasyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Transformasyon nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Transformasyon kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Transformasyon ne demek, TDK'ya göre Transformasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Transformasyon ne demek? Transformasyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi transformasyon kelimesi. Peki transformasyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre transformasyon nedir, transformasyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

TRANSFORMASYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Transformasyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Transformasyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre transformasyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dönüşüm

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT