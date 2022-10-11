Transformatör sarma işçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Transformatör sarma işçisi görev tanımı nedir, Transformatör sarma işçisi ne iş yapar, Transformatör sarma işçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Transformatör sarma işçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.
Transformatör sarma işçisi Tanımı;
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Transformatör sarma işçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Transformatör sarma işçisi Maaşları
Transformatör sarma işçisi maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Transformatör sarma işçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Transformatör sarma işçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
9329.24
Meslek Adı :
Transformatör sarma işçisi
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Nitelik Gerektirmeyen Meslekler
Meslek Alt Ana Grubu :
Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar
Meslek Grubu :
İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar
Meslek Birim Grubu :
Başka Yerde Sınıflandırılmamış İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Okur Yazar
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Teknik resim ve talimatlara göre gerekli malzeme ve şablonlardan yararlanarak, karmaşık ve çok telli güç trafolarına ait bobin sargılarını el veya makin eyardımıyla saran kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Transformatör sarma işçisi , İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Sarım işleminde kullanılacak alet, araç, gereç ve malzemeleri hazırlamak,
b) Ölçme aletlerini kontrol etmek,
c) Sargı ile ilgili hesaplamaları yapmak,
d) Makine ayarlarını yapmak,
f) Yalıtım Malzemelerini hazırlamak,
g) Sarma malzemelerini yerleştirmek,
h)Bobini sarmak,bobini makineden indirmek,
i) Bobinin belirtilen ölçü ve standartlara uygunluğunu kontrol etmek,
n)Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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