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Transformizm ne demek, TDK'ya göre Transformizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Transformizm kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Transformizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Transformizm nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Transformizm kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Transformizm ne demek, TDK'ya göre Transformizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Transformizm ne demek? Transformizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi transformizm kelimesi. Peki transformizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre transformizm nedir, transformizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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TRANSFORMİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Transformizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Transformizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre transformizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dönüşümcülük

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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