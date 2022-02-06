Transkripsiyon ne demek, TDK'ya göre Transkripsiyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Transkripsiyon ne demek? Transkripsiyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi transkripsiyon kelimesi. Peki transkripsiyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre transkripsiyon nedir, transkripsiyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TRANSKRİPSİYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Transkripsiyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Transkripsiyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre transkripsiyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çeviri yazı

