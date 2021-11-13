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Transplantasyon ne demek, TDK'ya göre Transplantasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Transplantasyon kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Transplantasyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Transplantasyon nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Transplantasyon kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Transplantasyon ne demek, TDK'ya göre Transplantasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Transplantasyon ne demek? Transplantasyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi transplantasyon kelimesi. Peki transplantasyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre transplantasyon nedir, transplantasyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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TRANSPLANTASYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Transplantasyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Transplantasyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre transplantasyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Organ nakli
- Bitki nakli

TRANSPLANTASYON CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Biz az sayıda transplantasyon yaptığımızdan enfeksiyon olasılığı azalıyor.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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